Женщина выиграла более миллиарда рублей в лотерею, но лишилась билета: шанс получить джекпот ещё есть Фото: REUTERS.

Британка Кэт Мэйн выиграла в лотерею 12 миллионов фунтов стерлингов (более 1 миллиарда рублей. — Прим.ред.), но едва не лишилась своего счастья из-за нелепой случайности. Женщина осталась без выигрышного билета, который выбросил продавец в магазине, однако теперь у неё есть шанс вернуть деньги. Организаторы лотереи начали проверку, и расследование может закончиться в пользу победительницы, пишет BFM TV.

Счастливая история обернулась паникой, когда Кэт узнала, что её мать Фиона отнесла билет в киоск супермаркета в Южном Уэльсе, но автомат не сработал. Продавец заявил, что выигрыша нет, и по словам пожилой женщины, разорвал купон, выбросив его в мусор. К тому моменту, как Кэт сверила номера из газеты и поняла, что комбинация чисел была верной, все баки уже опустели.

В отчаянии женщина немедленно связалась с лотерейной компанией, предоставив фото билета и запись камер наблюдения, подтверждающую присутствие матери у киоска. Представители организатора признали, что сбой автомата возможен, но сочли это маловероятным, склоняясь к версии человеческой ошибки. До завершения расследования продажа билетов в этом киоске приостановлена, а выплата джекпота заморожена.

Ранее KP.RU писал, как пенсионерка из Петербурга случайно выиграла в лотерею пять миллионов рублей. Счастливый билет она купила из-за случайного перехода по рекламной ссылке.