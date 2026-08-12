Уровень воды в реке Тура продолжает снижаться, вода опустилась до 853 см Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил в своём Телеграм-канале, что уровень воды в реке Тура в Тюмени продолжает снижаться. За минувшие сутки он опустился на два сантиметра и составляет 853 см, что всё ещё превышает отметку «опасное явление» (850 см).

Река Тавда также убывает — минус два сантиметра за сутки. Однако в Ярковском округе зафиксирован подъём воды на один сантиметр, что может указывать на пик паводка, отметил глава региона.

В трёх муниципалитетах остаются подтопленными 151 жилой дом и 2056 приусадебных участков. Из опасной зоны эвакуированы 66 человек, 41 из них размещён в пунктах временного пребывания, остальные — у родственников. За сутки из зоны подтопления вышли 32 дома, и теперь по заявкам жителей спецслужбы будут откачивать воду и просушивать участки.

Ранее KP.RU писал, что в конце июля из-за рекордного подъёма реки Тура в Тюмени был введён режим чрезвычайной ситуации регионального уровня, вода на тот момент достигла 877 сантиметров.