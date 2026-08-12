12 тысяч человек задержаны за посты: В Британии признали проблемы со свободой слова

Борис Джонсон заявил о серьезных проблемах со свободой слова в Британии Фото: REUTERS.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал наличие в стране кризиса свободы слова и излишнего государственного вмешательства в эту сферу.

«Я думаю, что сейчас в нашей стране слишком сильно вмешиваются в свободу слова. Это справедливая критика», — заявил политик в своем интервью порталу Free Press.

Поводом для беспокойства стали шокирующие статистические данные, с которыми столкнулся экс-премьер. Джонсон рассказал, что услышал о задержании в Великобритании 12 тысяч граждан исключительно за публикации и комментарии в социальных сетях.

«Я подумал, что это никак не может быть правдой», — признался он.

Однако после самостоятельной проверки фактов Джонсон с удивлением обнаружил подтверждение этих данных, что заставило его пересмотреть взгляды на текущую ситуацию с гражданскими правами в королевстве.

Накануне бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей также заявил о проблемах со свободой слова в своей стране. Он отметил, что список тем, за высказывание по которым грозит уголовное преследование, постоянно растет. Дипломат также обратил внимание на новый законопроект о госбезопасности, карающий за получение данных от «враждебных» государств, а также на аресты участников пропалестинских акций и своих знакомых.