Партия Пашиняна пыталась сорвать заседание парламента из-за слов о католикосе Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Депутаты партии премьера Никола Пашиняна устроили скандал в Национальном собрании после того, как оппозиция затронула тему главы Армянской церкви. Поводом для возмущения стало упоминание католикоса всех армян Гарегина II в ходе обсуждения политических вопросов.

Инцидент произошел во время сессии, когда представитель оппозиционной фракции «Армения» Кристине Варданян сообщила коллегам о том, что правящая сила во главе с премьер-министром Николом Пашиняном ранее обсуждала вопросы, связанные с епископом. Услышав эту фразу, члены партии «Гражданский договор» начали громко стучать по столам, пытаясь заглушить выступающую.

Однако Варданян не остановилась и несколько раз повторила свое заявление, уточнив, что католикосом всех армян является именно Гарегин II. Представители власти продолжали шумную акцию до тех пор, пока спикер парламента Рубен Рубинян, который также входит в команду Пашиняна, не потребовал прекратить это. Он дал понять, что подобных выкриков достаточно для выражения позиции.

При этом наблюдатели отметили, что оппозиционеры вели себя аналогичным образом, когда их коллеги из провластных рядов использовали светское имя главы церкви. Тогда противники правительства тоже выражали свой протест стуком, но уже по другому поводу.

Стоит напомнить, что премьер-министр Пашинян и раньше неоднократно заявлял о своем непризнании статуса Гарегина II. Он принципиально называл священнослужителя его мирским именем, отказываясь от титула католикоса всех армян. Также премьер требовал избрать нового главу Армянской апостольской церкви.