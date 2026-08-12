По подозрению в убийстве задержан сын экс-вице-губернатора Петербурга Албина Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Москве задержан 33-летний Александр Хотин, сын бывшего вице-губернатора Петербурга и экс-министра регионального развития РФ Игоря Албина. Его подозревают в убийстве 54-летнего знакомого, сообщает «КП-Петербург» со ссылкой на источник.

По данным следствия, 10 августа Хотин принимал гостя в своей квартире на улице Говорова. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого хозяин несколько раз ударил оппонента ножом. Раненый смог выйти в подъезд, где его обнаружили медики и госпитализировали, однако через несколько часов он скончался в больнице.

Подозреваемого задержали на следующий день в Можайске, он пытался скрыться. В туалете его квартиры следователи нашли нож со следами крови. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, Хотину грозит от 6 до 15 лет колонии. Заседание суда по избранию меры пресечения пройдёт 13 августа в Кунцевском районном суде. Ранее Хотин уже имел проблемы с законом, в 2011 году он участвовал в драке у бара в Костроме.

Ранее KP.RU писал, что в Нижнем Тагиле группа из пяти парней с кастетом напала на подростка, сломав ему нос и вызвав сотрясение мозга. Нападавшие также кинули в жертву бутылку, полиция начала проверку по данному факту.