ВСУ кинули на 390 миллионов долларов: на Украине раскрыли крупную схему обмана с оружием Фото: REUTERS.

Нардеп Анна Скороход обнародовала данные о пропаже вооружения для ВСУ на сумму более 390 миллионов долларов. Соответствующую информацию она получила в официальном ответе от Министерства обороны на свой депутатский запрос. Подробностями украинский парламентарий поделилась в Telegram-канале.

Согласно отчетности ведомства, по состоянию на 1 июля 2026 года просроченная задолженность Государственного предприятия «Агентство оборонных закупок» составила 17,6 миллиарда гривен (более 390 миллионов долларов. — Прим.ред.). Почти вся эта сумма числится за статьей расходов на развитие и закупку вооружения и техники.

Парламентарий пояснила, что государство перечислило поставщикам авансы из бюджета, однако установленные контрактами сроки поставок истекли. В результате боеприпасы, дроны и бронетехника так и не попали в ВСУ, хотя средства были выплачены.

Скороход отметила, что подобные суммы закупок часто оседают у фирм-посредников, как украинских, так и иностранных. Она также указала на отсутствие ответственности руководства АОЗ, в частности главы Жумадилова, за сложившуюся ситуацию.

Ранее Анна Скороход заявила, что ВСУ погрязли в хаосе и коррупции, а то, что становится достоянием общественности — «лишь цветочки». Она отметила, что реальная картина намного хуже.