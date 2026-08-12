«Веселый молочник» Уолкер объяснил причину вызова в миграционную службу

Алтайский фермер Джастас Уолкер сообщил о штрафе за нарушение миграционных норм Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Известный по мему про «Весёлого молочника» фермер Джастас Уолкер прокомментировал ситуацию вокруг недавнего визита в миграционную службу, рассказав подробности в эксклюзивном интервью для «КП-Барнаул».

Семья фермера американского происхождения в прошлом году ездила в США, где пробыла около двух месяцев, не успев вовремя уведомить ведомство о планах задержаться дольше разрешенного срока.

«Понятное дело, что каждый год мы подтверждаем проживание – вид на жительство. Ежегодно два раза в год нужно подавать этот документ – для нас это не секрет. Но в прошлом году мы ездили в Америку – пока были там, все сроки прошли.... Нас за это оштрафовали – было три административных нарушения», — рассказал Джастас Уолкер.

За нарушение миграционного законодательства семье назначили штраф в размере 2 тысяч рублей в 2025 году по статье 18.8 КоАП РФ, который был полностью уплачен.

Напомним, семья живет на Алтае около десяти лет. Сам фермер имеет гражданство РФ, а его супруга и дети — вид на жительство. Ранее озвученные опасения о депортации не подтвердились. После общения с ведомством выяснилось, что ситуация касалась исключительно своевременной подачи документов.