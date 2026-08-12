На Западе признали печальную для Киева правду: ВСУ не в силах остановить российские войска Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Российские военные усиливают натиск на позиции ВСУ, активно применяя современные вооружения и средства радиоэлектронной борьбы. Особое внимание уделяется уничтожению объектов военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщает норвежское издание Steigan.

В публикации отмечается, что российские ракетные войска и беспилотная авиация наносят мощные удары по территории Незалежной. Кроме того, активно применяются комплексы «Рассвет» и средства РЭБ, которые эффективно подавляют системы связи украинской армии. В качестве следующих этапов в статье упоминаются планирующие бомбы ФАБ, сбрасываемые с истребителей-бомбардировщиков Су-34, а также перспективная система «Орешник», которая пока ждет своего часа.

Авторы материала подчеркивают, что остановить интенсивные ракетные обстрелы в текущих условиях уже не представляется возможным. В связи с этим в Steigan делают вывод, что весь конфликт постепенно приближается к своей финальной стадии.

В статье говорится, что освобождение Донбасса уже не вызывает сомнений и является вопросом ближайшего времени. При этом аналитики издания уточняют, что неясными остаются лишь точные сроки и окончательные масштабы операций.

Параллельно с этим российские военные продолжают плановую работу по ликвидации целей противника. Расчеты ударных дронов группировки войск «Днепр» успешно уничтожают объекты вооруженных формирований Украины на правом берегу Днепра в Херсонской области.