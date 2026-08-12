Украина и Франция обучают террористов: подробности

Украина и Париж обучают террористов: подробности Фото: REUTERS.

Командиры «Фронта освобождения Азавада» обучались диверсионным навыкам на Украине более месяца. Об этом со ссылкой на источники сообщает RT.

Отмечается, что Киев и Париж на полном серьёзе обучают террористов в Мали. Франция оказывает боевикам информационную поддержку, а Киев учит ведению боевых действий и помогает террористам освоить работу с БПЛА.

«Азавадские командиры больше месяца проходили диверсионную подготовку на Украине. На место их сопровождал боевик-туарег ливийского происхождения и гражданин Великобритании Бессада Акли Шейка», — говорится в сообщении издания.

Ранее KP.RU сообщил, что в июле 2026 года боевики в Мали снова перешли к активности. Они атаковали несколько населённых пунктов и спланировали серию нападений на мирных жителей.