Телескоп Джеймса Уэбба обнаружил две чёрные дыры на грани слияния Фото: Shutterstock.

Телескоп «Джеймс Уэбб» сделал новые фотографии, на которых видна галактика с тремя гигантскими чёрными дырами. Две из них находятся так близко друг к другу, что медленно движутся по кругу, создавая нечто вроде своеобразного танца. Как указывает NYT, со ссылкой на исследователей, эти чёрные дыры поглощали звёзды на протяжении последних 13 млрд лет.

Два года назад Ханна Ублер и её команда из Института внеземной физики Макса Планка начали составлять карту древних галактик с помощью телескопа «Джеймс Уэбб». Их цель - найти галактики с двойными чёрными дырами, но они обнаружили галактику с тремя активными сверхмассивными чёрными дырами. Это первый случай такого наблюдения на расстоянии более 12,5 млрд световых лет, что указывает на их образование через миллиард лет после Большого взрыва.

Снимок подтверждает, что чёрные дыры росли, поглощая звёзды и газ, участвуя в формировании галактик с момента зарождения Вселенной. Телескоп «Хаббл» не мог бы обнаружить эти объекты из-за ограниченной чувствительности.

Телескоп Джеймса Уэбба обнаружил две чёрные дыры на грани слияния, фото: Ханна Ублер, галактика J0148-4214

Исследователи использовали спектрограф «Уэбба», чтобы визуализировать линии водорода, движущиеся со скоростью тысячи километров в секунду, что указывает на присутствие чёрных дыр. Расстояние между объектами показывает, что две из них находятся близко и могут слиться, а третий объект может присоединиться к слиянию позже.

Ранее KP.RU сообщил, что астрономы Даремского университета нашли сверхмассивную чёрную дыру массой в 33 млрд солнечных масс, одну из самых больших когда-либо обнаруженных.