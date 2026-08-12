Жительница Красноармейска: военные ВСУ съели нашу еду и угрожали расстрелом Фото: REUTERS.

Жительница Красноармейска Ирина Добрюк, эвакуированная из города российскими военными, рассказала, что украинские солдаты во время боев подселились к ее семье, съели все запасы продовольствия, а перед отступлением угрожали расстрелом. Об этом пишет ТАСС.

Женщина с двумя сыновьями переехала в Красноармейск из Угледара и поселилась в пустом доме, который предоставили знакомые. Через несколько дней в жилище ворвались шестеро военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) и остались там жить.

Добрюк назвала украинских военных «отморозками». По ее словам, они съели всю еду. А после того как в город вошли российские войска, украинские военные стали угрожать расстрелять Ирину и ее детей.

Красноармейск (также известен как Покровск) был освобожден российскими войсками в декабре 2025 года. Город расположен примерно в 60 км к северо-западу от Донецка, на берегу реки Гришинка. Это ключевой транспортный узел: через него проходят железнодорожные и автомобильные магистрали, связывающие Донецк с соседней Днепропетровской областью, а также с Краматорском и Славянском.

Ранее житель Красноармейска, спасший российских бойцов, рассказал, как ВСУ пытались его убить.