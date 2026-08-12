Забил до смерти и бросил в болото: отчим-убийца семилетнего мальчика получил пожизненное Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Калининградский областной суд вынес суровый приговор жителю Черняховска Сергею Гамме, которого признали виновным в расправе над семилетним пасынком. За жестокое убийство ребенка мужчина проведет остаток жизни в колонии особого режима. Об этом сообщает ТАСС.

Трагедия разыгралась в небольшом городе Черняховске, где проживают около 35 тысяч человек. Судья Евгений Быков огласил решение, согласно которому подсудимый признан виновным по нескольким статьям, включая убийство малолетнего и истязания. В итоге Сергею Гамме назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

В Черняховске отчим убил ребёнка, а после спрятал тело в болоте Сергей до смерти избил ребёнка своей сожительницы, а потом убедил мать пойти в полицию и сообщить о пропаже мальчика. Какое-то время оба изображали поиски, но следователям удалось вывести горе-родителей на чистую воду

Жуткая история произошла в начале февраля. Вечером 42-летний отчим остался дома один с ребенком и жестоко избил его, а утром обнаружил, что мальчик скончался от полученных травм. Когда домой вернулась мать погибшего, мужчина убедил ее не вызывать врачей, а спрятать тело, чтобы замести следы.

Женщина пошла на поводу у супруга и помогла вывезти останки сына к болоту. После этого пара инсценировала побег ребенка: они заявили в полицию, что мальчик рассердился на угрозы отдать его в детдом, украл из кошелька деньги и сбежал. Отчим даже демонстративно принимал участие в поисковых мероприятиях, чтобы отвести от себя подозрения.

Однако следствие быстро вскрыло обман. Выяснилось, что в момент совершения преступления матери не было дома, а все ее последующие действия были направлены на сокрытие улик.