ФК звёзд эстрады «Старко» отметит 35-летний юбилей концертом в Кремле. Фото предоставлено пресс-службой команды «Старко»

В 2026 году футбольный клуб звезд эстрады «Старко» отмечает 35-летний юбилей. К знаменательной дате команда подготовила подарок — песню и клип «Живём дальше». В записи трека приняли участие 36 артистов, а в съемках клипа — 48 медийных персон. По масштабу и духу проект напоминает легендарную композицию «Замыкая круг».

Автором идеи выступил руководитель группы «Зодчие» Юрий Давыдов. Главной особенностью стало использование нейросетей. С их помощью в клипе «оживили» архивные фото ушедших из жизни легенд — Вити Резникова, Александра Барыкина, Александра Градского, Евгения Белоусова, Криса Кельми и других, вписав их в общий ряд с современными исполнителями.

Кульминацией праздника станет большой концерт «Живём дальше», который состоится 7 ноября в Государственном Кремлевском дворце. На главную сцену страны выйдут Дмитрий Маликов, Владимир Пресняков, Михаил Боярский, группа Uma2rman, Алексей Глызин, Валерий Сюткин, Дмитрий Харатьян и десятки других кумиров миллионов. Зрителей ждёт незабываемое шоу и вечер живой музыки.

Напомним, футбольный клуб «Старко» создан в 1991 году Виктором Резниковым, Михаилом Муромовым и Юрием Давыдовым. С первых дней он объединил спорт и искусство. Проект вдохновляет, удивляет и собирает ярких представителей российской сцены.