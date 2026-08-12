Депутат Рады Кицак: Киев хуже всех подготовлен к зиме на Украине Фото: REUTERS.

Депутат Верховной рады Богдан Кицак заявил, что Киев хуже всех регионов Украины подготовлен к предстоящему отопительному сезону. По его словам, зима для киевлян и других городов-миллионников будет довольно сложной.

«Если мы смотрим в разрезе разных регионов, то в Киеве наихудший уровень подготовки. Зима будет для киевлян и других городов-миллионников довольно сложной», — сказал он в эфире канала «Новости Live», комментируя предстоящий отопительный сезон.

Ранее KP.RU писал, что украинцам предрекли отключения света предстоящей зимой до 20 часов в сутки, а базовый сценарий предполагает отсутствие электричества по 8–14 часов в день. Средний уровень подготовки регионов к зиме, по данным правительственных источников, не превышает 50%.

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий также заявлял о нехватке около 650 млн евро для энергетического сектора страны перед зимой. Он отметил, что Фонду поддержки энергетики удалось собрать лишь 2 млрд евро, но этих средств недостаточно.