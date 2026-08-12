Новорождённая дочь вытащила отца с того света: у мужчины в коме полились слёзы Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Британец Сэм Кинг вышел из комы после того, как в его палату внесли новорожденную дочь. Мужчина пережил остановку сердца, и именно этот момент стал поворотным в его восстановлении. Этим поделилась семья Кингов в эфире программы This Morning.

В апреле супруги отметили последний рабочий день жены перед декретом и легли отдыхать. Женщина не спала и услышала странный хрип мужа, а затем увидела, что его глаза закатились. Диспетчер скорой инструктировал её по телефону, и она, несмотря на большой срок беременности, делала массаж сердца в течение 15 минут.

Медики боролись за жизнь Сэма ещё два часа, после чего ввели его в искусственную кому. Беременная жена поселилась в гостинице возле больницы, а через три дня у неё начались схватки, и её доставили в то же медучреждение. Врачи стали снижать дозу седативных препаратов у мужчины, но пациент лежал неподвижно с открытыми глазами.

Когда в палату принесли новорожденную малышку, на глазах у отца выступили слёзы — это была его первая осознанная реакция. Именно после встречи с дочерью Сэм начал активно восстанавливаться. Мужчину выписали со сломанными рёбрами и имплантированным дефибриллятором, сейчас он занимается спортом, но носит кардиомонитор для выяснения причины остановки сердца.

Ранее KP.RU рассказывал, как женщина вытащила мужа из комы необычным способом. На протяжении пяти лет она кусала супруга за ноги, но, несмотря на абсурдность метода, это сработало.