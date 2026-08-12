В Гуамском ущелье на Кубани спасли сорвавшегося с высоты школьника Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Прогулка по живописному каньону в Краснодарском крае чуть не закончилась трагедией для юного путешественника. Во время экскурсии по Гуамскому ущелью 12-летний школьник потерял равновесие и рухнул вниз с шестиметровой высоты. Как сообщили «КП-Кубань» в пресс-службе регионального управления МЧС, на место происшествия сразу же была направлена дежурная смена спасателей.

Прибывшие на вызов сотрудники Апшеронского отряда оперативно спустились к пострадавшему ребенку. Медики на месте обработали раны, наложили давящую повязку и надежно зафиксировали ногу мальчика специальной шиной, чтобы избежать осложнений при подъеме. Используя альпинистское снаряжение и страховку, спасатели подняли школьника наверх по скальному рельефу.

Наверху их уже ждали врачи скорой помощи, которым незамедлительно передали ребенка для госпитализации.

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