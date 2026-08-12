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НовостиПолитика12 августа 2026 12:10

Лантратова: Киев отклоняет списки с пленными, не желая забирать своих

Лантратова отметила, что Россия последний месяц добивается от Украины начать обмен пленными
Арина СЕРОВА
Лантратова отметила, что Россия последний месяц добивается от Украины начать обмен пленными

Лантратова отметила, что Россия последний месяц добивается от Украины начать обмен пленными

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Киев уже долгое время отклоняет списки с пленными, не желая забирать своих же граждан. Об этом заявила в «Максе» уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова в среду, 12 августа.

По ее словам, Россия последний месяц добивается от украинских властей начать обмен пленными. Всего наша страна составила три списка с гражданами, которыми могут обменяться государства. Однако от киевского режима постоянно приходят отказы. Незалежная продолжает упорно тормозить процесс, отметила омбудсмен.

«Украина отказывается забирать своих же граждан. <...> Мы не бросили никого. Мы боремся за каждого. И мы вернем их (граждан РФ - прим. ред.) домой. Вопрос лишь в том, готова ли Украина посмотреть правде в глаза и обменять людей на людей, а не играть в одни ворота», - подчеркнула Лантратова.

Ранее Лантратова сообщала, что российским военным в плену ВСУ ставят клеймо в виде трезубца. Омбудсмен заявила, что у нее есть на руках доказательства пыток над бойцами ВС РФ.