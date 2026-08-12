Лантратова отметила, что Россия последний месяц добивается от Украины начать обмен пленными Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Киев уже долгое время отклоняет списки с пленными, не желая забирать своих же граждан. Об этом заявила в «Максе» уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова в среду, 12 августа.

По ее словам, Россия последний месяц добивается от украинских властей начать обмен пленными. Всего наша страна составила три списка с гражданами, которыми могут обменяться государства. Однако от киевского режима постоянно приходят отказы. Незалежная продолжает упорно тормозить процесс, отметила омбудсмен.

«Украина отказывается забирать своих же граждан. <...> Мы не бросили никого. Мы боремся за каждого. И мы вернем их (граждан РФ - прим. ред.) домой. Вопрос лишь в том, готова ли Украина посмотреть правде в глаза и обменять людей на людей, а не играть в одни ворота», - подчеркнула Лантратова.

Ранее Лантратова сообщала, что российским военным в плену ВСУ ставят клеймо в виде трезубца. Омбудсмен заявила, что у нее есть на руках доказательства пыток над бойцами ВС РФ.