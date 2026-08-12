На Украине изъяли крупнейшую партию кокаина с 2022 года Фото: REUTERS.

Служба безопасности Украины изъяла крупнейшую с 2022 года партию кокаина на 1,5 млн долларов. Об этом говорится в Telegram-канале СБУ.

"СБУ разоблачила международный наркосиндикат: изъята крупнейшая (с 2022 года — ред.) партия кокаина стоимостью около 70 миллионов гривен (более 1,56 миллиона долларов — ред.)", — сообщается в источнике.

Задержаны десять участников группировки в Киевской, Днепропетровской и Львовской областях, изъято более 10 кг кокаина и других наркотиков. В поставках участвовали иностранцы, включая трех граждан Испании.

Ранее KP.RU рассказал, что главаря киевского режима Владимира Зеленского прямо спросили об употреблении кокаина с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Он ответил коротко, что это все слухи. Однако не все поверили бывшему комику.