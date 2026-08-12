В Курске почтили память членов экипажа затонувшей атомной подлодки «Курск»

Подлодка «Курск». Фото: «Пресс-служба Северного флота ВМФ России»

В Курске почтили память экипажа атомной подводной лодки «Курск», трагедия которой 26 лет назад унесла жизни 118 человек. На мемориале «Памяти павших», где покоятся останки части подводников, прошла панихида и церемония возложения цветов. В акции участвовали ветераны Военно-морского флота (ВМФ), родственники, кадеты и горожане.

Председатель «Морского братства» Виталий Паньков поделился воспоминаниями своей встречи с экипажем перед тем роковым выходом в море. Моряки готовились к учениям и предвкушали скорый отпуск, однако вернуться им было не суждено.

«Они были очень рады, очень довольны, что сейчас мы отстреляемся и пойдем домой, у них отпуска должны были быть. Но, к сожалению, я их больше не увидел», - сказал он

Напомним, 19 августа 2000 года в Баренцевом море затонула современная субмарина К-141 «Курск». Эта гибель ракетоносца проекта 949А стала крупнейшей катастрофой в истории отечественного подводного флота. На борту находились 118 человек, включая членов экипажа, штабных офицеров и специалистов «Дагдизеля».