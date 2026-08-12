Глава МО Молдавии Носатый, вопреки резюме, заявил, что не понимает русский язык

Носатый учился в Киеве и не может не знать русский язык. Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый заявил, что не понимает русский язык, хотя в его резюме на сайте правительства указано обратное. Все произошло во время брифинга.

Журналист задал Носатому вопрос на русском, однако тот отказался отвечать, сославшись на то, что не понимает его. При этом в официальном резюме главы Минобороны сказано, что он владеет румынским, английским и русским языками.

Кроме того, с 1990 по 1992 год Носатый учился в Высшем военном училище общевойсковых боевых действий в Киеве. Затем еще два года проходил в Одессе курс инженера-техника по эксплуатации автомобильной и бронетехники.

Подобная ситуация уже происходила в 2024 году. Тогда Носатый во время заседания парламента отказался общаться на русском языке с депутатом от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Федором Гагаузом.

До 2014 года русский язык был обязательным для изучения в школах Молдавии. В ноябре того же года по предложению нынешнего президента страны Майи Санду, которая тогда занимала пост министра образования, его отнесли к иностранным языкам.

Тем временем власти Молдавии продолжают сокращать использование русского языка в официальной сфере. В мае парламент страны принял в первом чтении новый кодекс, который отменяет обязательный перевод нормативных актов на русский язык. Документ также предусматривает отказ от его использования при парламентских дебатах.