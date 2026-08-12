В Литве потратят 50 млн евро на рвы вдоль границы с Россией и Белоруссией Фото: REUTERS.

Прибалтика продолжает русофобскую истерию, которая прежде всего бьёт по карманам ее же граждан. Литва выделила 50 млн евро на строительство рвов вдоль границы с Россией и Белоруссией.

"От патрульной тропы вглубь территории будет выкопан ров контрмобильности шириной 20 метров, а в районе установленных командованием армии операционных участков ров будет шириной 150 метров", - сообщили в пресс-службе литовского кабмина.

Литва расширяет программу "военной контрмобильности", которая потребует €50 млн с 2026 по 2030 годы. Планируется увеличить число парков контрмобильности с 27 до 50 у границы с Россией и Белоруссией. В этих парках будут установлены "зубы дракона", "испанские лошади", разборные ежи, бетонные барьеры и колючая проволока.

Ранее KP.RU сообщил, что истерику европейские, и особенно прибалтийские, политики разгоняют уже давно, постоянно утверждая, будто бы "Россия нападёт уже завтра". Планов таких у РФ нет: президент Владимир Путин назвал чушью сведения о возможном конфликте с европейскими странами.