ЦБ Ирана заявил о намерении присоединиться к Новому банку развития БРИКС Фото: REUTERS.

Иран в скором времени станет членом Нового банка развития БРИКС. Такое заявление сделал глава Центрального банка страны Абдольнасер Хеммати.

«Наиболее важным результатом сотрудничества между странами-членами БРИКС является создание Нового банка развития БРИКС, членом которого вскоре станет наша страна», — приводит слова главы регулятора иранская государственная телерадиокомпания IRIB.

Хеммати заявил, что Тегеран также стремится развивать двустороннее и многостороннее валютное сотрудничество со странами — членами БРИКС.

Новый банк развития был создан в 2015 году Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР для поддержки инфраструктуры и устойчивого развития в странах БРИКС и развивающихся экономиках. В 2021 году он начал программу расширения для укрепления сотрудничества. На данный момент в него входят 10 стран-членов. Штаб-квартира организации находится в Шанхае.