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НовостиПроисшествия12 августа 2026 12:39

Стали известны подробности смерти 12-летней девочки в Крыму

Причастный к смерти 12-летней девочки в Крыму преподавал ей вокал
Людмила МИТРОХИНА
Стали известны подробности смерти 12-летней девочки в Крыму

Стали известны подробности смерти 12-летней девочки в Крыму

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сейчас продолжается следствие по делу о смерти 12-летней девочки в Крыму. Сообщается, как несовершеннолетняя девочка попала в дом к руководителю ДК, где ее нашли мертвой. Об этом пишет издание «КП-Крым». Оказывается, погибшая ходила к мужчине, он преподавал вокал.

«Девочка пела на разных концертах, которые проводились в Доме культуры населенного пункта. Подозреваемый занимался с девочкой вокалом. Родители знали, что она ходит к нему. Никто и подумать не мог ничего плохого», — говорится в материале издания со слов очевидцев.

Ранее KP.RU сообщил, что родители погибшей тяжело переживают горе. Мать постоянно плачет, у нее бывают приступы истерики. Многие боятся идти на похороны девочки, ведь на родителей просто больно смотреть.