Стали известны подробности смерти 12-летней девочки в Крыму Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сейчас продолжается следствие по делу о смерти 12-летней девочки в Крыму. Сообщается, как несовершеннолетняя девочка попала в дом к руководителю ДК, где ее нашли мертвой. Об этом пишет издание «КП-Крым». Оказывается, погибшая ходила к мужчине, он преподавал вокал.

«Девочка пела на разных концертах, которые проводились в Доме культуры населенного пункта. Подозреваемый занимался с девочкой вокалом. Родители знали, что она ходит к нему. Никто и подумать не мог ничего плохого», — говорится в материале издания со слов очевидцев.

Ранее KP.RU сообщил, что родители погибшей тяжело переживают горе. Мать постоянно плачет, у нее бывают приступы истерики. Многие боятся идти на похороны девочки, ведь на родителей просто больно смотреть.