Сын Усольцевой объявил, что не говорил о побеге его семьи в Калифорнию

Баталов заявил, что в Калифорнии живет бывшая семья его отца Фото: СОЦСЕТИ.

Сын пропавшей в красноярской тайге Ирины Усольцевой Даниил Баталов заявил, что никогда не говорил о возможном побеге семьи в Калифорнию. Об этом он сообщил РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация, что Усольцевы якобы могли скрыться в США, где живут бывшая жена Сергея Усольцева и его сын. Баталов пояснил, что журналисты спрашивали его только о наличии родственников за границей.

«Ни разу не говорил, что мои родные уехали в Калифорнию. У меня спрашивали, есть ли у моих родителей родственники за границей. Да, есть. Бывшая семья отца живет в Калифорнии, но это не означает, что они уехали туда», — сказал Баталов.

При этом ранее молодой человек признавался, что версия о побеге родных для него предпочтительнее мысли об их гибели. За время поисков никаких следов семьи обнаружить так и не удалось.

Напомним, Усольцевы пропали 28 сентября 2025 года во время похода по Кутурчинскому Белогорью в Красноярском крае. Вместе с 64-летним Сергеем и 48-летней Ириной находились их пятилетняя дочь Арина и собака. В машине семьи позже нашли документы и около 300 тысяч рублей, а дома — просроченные загранпаспорта. Следствие продолжает рассматривать разные версии произошедшего, однако основной остается несчастный случай.