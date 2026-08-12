«Задачи уже отработали»: военный эксперт Дандыкин объяснил слова Путина о зеркальном ответе Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин разъяснил, что подразумевается под зеркальным ответом России на действия Запада, о котором ранее говорил президент Владимир Путин. В эфире радио «Комсомольская правда» он разобрал заявление верховного главнокомандующего.

«Мы зеркально можем ответить. Масштабные учения флота проводились для отработки задач, о которых говорил президент. Применение БЭКов, беспилотников и отработка по тем безобразиям, которые пытаются, так называемые цивилизованные страны Запада, творить по отношению к танкерам с нашей нефтью», — цитирует Дандыкина KP.RU.

Дандыкин отметил, что подобные задачи уже отрабатываются в ходе масштабных учений Тихоокеанского флота, включая применение беспилотников и боевых кораблей. Он также напомнил, что сопровождение гражданских судов в нейтральных водах уже ведется силами Северного флота.

Говоря о ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Дандыкин обратил внимание на формирование так называемого «мини-НАТО» с участием США, Японии, Южной Кореи и Австралии. Он подчеркнул, что в ответ на это Россия активно укрепляет Тихоокеанский флот новыми кораблями и проводит совместные учения с дружественными странами, такими как КНР и Индонезия.

Напомним, что президент России Владимир Путин заявил, что Москва даст зеркальный ответ на возможные захваты российских торговых судов со стороны западных стран.