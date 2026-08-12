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НовостиЗвезды12 августа 2026 12:54

Друг Виктории Бони подарил ей кровать за 120 тысяч евро

Боня намекнула другу на желание купить новую кровать
Марк СОКОЛОВ
Блогерша Виктория Боня

Блогерша Виктория Боня

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Друг блогера Виктории Бони подарил ей кровать стоимостью 120 тысяч евро, или около 11,4 млн рублей. Об этом она рассказала в видео на YouTube.

По словам Бони, речь идет о спальной системе Dremer от Haestens. В комплект входят сама кровать и два матраса с наполнителем из лошадиной шерсти. На изделие также распространяется пожизненная гарантия.

«Я позвонила своему другу, говорю: “Слушай, я хочу кровать, подари мне, пожалуйста”. (…) Подарил. То есть я это не на свои деньги покупала, мне это приятно», - рассказала Боня.

Блогерша также уточнила, что выбрала самую дешевую кровать из ассортимента бренда. Несмотря на это, ее стоимость составила 120 тысяч евро.

Немногим ранее Боня рассказала, что ищет домработницу для своего дома на юге Франции. Блогерша предложила зарплату в 1,5 тысячи евро в месяц за четыре рабочих дня в неделю. Среди требований она назвала умение поддерживать порядок и заправлять кровать «как в лучших отелях». Кроме того, Боня искала репетитора по математике для своей дочери Анджелины.