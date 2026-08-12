После операции на сердце Род Стюарт выступил с заявлением: «Я очень расстроен»

Род Стюарт отменил концерты из-за операции на сердце Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

81-летний британский рок-музыкант Род Стюарт отменил запланированные выступления в США, включая серию из шести концертов в Лас-Вегасе, после того как перенёс плановую операцию на сердце. Ему установили коронарный стент.

«Я очень расстроен из-за того, что пропущу эти концерты, и мне жаль разочаровывать поклонников, однако я с нетерпением жду возвращения на сцену и возможности вновь провести отлично время со всеми вами в скором времени», — написал Род Стюарт в социальных сетях.

При этом музыкант успокоил поклонников, заявив, что уже чувствует себя лучше и постепенно идёт на поправку. По его словам, процесс восстановления займёт около четырёх недель.

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