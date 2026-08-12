Названа стоимость реконструкции Белого дома. Фото: Дмитрий Кирсанов/ ТАСС

Администрация президента США Дональда Трампа намерена направить не менее 900 млн долларов на масштабные строительные работы на территории Белого дома. Финансирование планируется осуществлять преимущественно за счет средств налогоплательщиков. Об этом пишет издание The Washington Post.

Как передает издание, общая стоимость запланированных работ составит не менее 927 млн долларов. Традиционно Конгресс выделял на содержание резиденции президента около 2,5 млн долларов ежегодно в рамках специального фонда ремонта и реставрации. Однако с приходом Дональда Трампа к власти объемы финансирования выросли в разы. Теперь администрация перечислила на эти цели уже 875 млн долларов.

Значительная часть этой суммы, 500 млн долларов, поступила за счет перенаправления средств из бюджетов Секретной службы и Военного управления Белого дома. Еще 305 млн долларов составили частные пожертвования, а происхождение еще 70 млн долларов остается неустановленным.

В итоговую смету входит реализация нескольких крупных инфраструктурных проектов. Среди них возведение нового бального зала в Восточном крыле (стоимость которого ранее оценивалась в 600 миллионов долларов), строительство вертолетной площадки, современного центра досмотра посетителей, а также благоустройство и ремонтные работы на площади Лафайет.

Накануне апелляционный суд вынес вердикт, который временно заморозил амбициозный план Дональда Трампа по возведению бального зала в Белом доме. Судьи остановили стройку из-за отсутствия одобрения Конгресса.