В Курской области мужчина погиб при ударе украинского дрона по автомобилю Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В поселке Коренево Курской области украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль, который стоял возле частного домовладения. От полученных повреждений скончался 53-летний местный житель. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн в мессенджере «Макс».

«Сегодня в посёлке Коренево Кореневского района вражеский FPV-дрон атаковал автомобиль, припаркованный около частного дома. В результате удара погиб 53-летний мужчина. Приношу самые искренние соболезнования родным и близким. Ужасная трагедия для всех нас», — говорится в публикации.

Губернатор также обратил внимание жителей на необходимость строгого соблюдения правил безопасности. Глава региона подчеркнул, что противник продолжает наносить удары по территории области, и призвал граждан не рисковать жизнью.

Ранее тяжелые последствия атак беспилотников ВСУ были зафиксированы в Луганской Народной Республике. В городе Кременная в результате удара погиб 13-летний подросток, еще один несовершеннолетний и семеро взрослых получили ранения различной степени тяжести.