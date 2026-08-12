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НовостиПолитика12 августа 2026 13:05

Украинский МиГ-29 разбился из-за «дружественного огня»

Украинские источники утверждают, что крушение самолета произошло из-за нештатной ситуации
Людмила МИТРОХИНА
Украинский МиГ-29 разбился из-за «дружественного огня»

Украинский МиГ-29 разбился из-за «дружественного огня»

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

10 августа в Одесской области Украины разбился МиГ-29 ВСУ, сбитый «дружественным огнем». Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

«На самом деле МиГ-29 был сбит „дружественным огнем“», — говорится в сообщении от российского источника.

По данным же ГБР, МиГ-29 разбился в Березовском районе из-за нештатной ситуации, что привело к возгоранию и потере управления пилотом. Воздушные силы ВСУ ранее сообщали о нештатной ситуации во время пуска ракеты.

Ранее KP.RU сообщил, что в зоне СВО российские военные сбили другой украинский самолет. Он был примечателен наличием загадочных надписей на корпусе. Кроме того, аппарат имел подфюзеляжные крепления для бомб малого калибра и был предназначен для бомбометания. На левом борту обнаружены четыре отметки и надписи «Ракета» и «Туман», смысл которых неизвестен.