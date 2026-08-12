Истребитель F-16 разбился в Турции во время тренировочного полета

Истребитель F-16 потерпел крушение в районе турецкого города Ялов. Фото: Gerard Bottino/Keystone Press Agency/Global Look Press

Истребитель F-16 разбился в Турции, когда выполнял тренировочный полет. Об этом пишет местная газета Sabah со ссылкой на сообщение Министерство национальной обороны страны.

По имеющимся данным, самолет взлетел с 1-й главной авиабазы Эскишехира. В ходе учений воздушное судно внезапно упало. Это произошло в районе города Ялова. Однако пилоту повезло, он смог быстро вылезти из кабины истребителя.

«Один из наших истребителей F-16 потерпел крушение во время тренировочного полета в Ялове. Наш пилот катапультировался и выжил. Причина крушения будет установлена после детального расследования», - заявили в военном ведомстве.

На место крушения уже направили специалистов. Они займутся оценкой ущерба ЧП.

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