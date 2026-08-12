Лерчек обжаловала приговор о незаконных валютных операциях и просит ее оправдать

Защита Лерчек подала аппеляцию Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, обжаловала приговор по делу о незаконных валютных операциях и попросила суд оправдать ее. Об этом ТАСС сообщил адвокат блогера Виктор Дугин.

Защита направила апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции. В ней Чекалина настаивает на отмене обвинительного приговора.

«Мы отправили апелляционную жалобу на обвинительный приговор Лерчек, в которой наша подзащитная просит отменить решение суда первой инстанции и оправдать ее», - сказал Дугин.

По приговору суда Чекалина получила условный срок, штраф и запрет администрировать сайты.

До этого обвинительный приговор Лерчек обжаловало и государственное обвинение. 31 июля суд назначил блогеру пять лет лишения свободы условно, штраф в 763 млн рублей и на три года запретил продвигать свой бренд в интернете. По словам адвоката Чекалиной, ограничения фактически лишили ее возможности вести бизнес прежним способом.