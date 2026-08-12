Захарова: намерение Еревана допросить 103-летнюю ветерана – издевательство. Фото: МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила 12 августа, в среду, что намерение армянских властей допросить 103-летнюю ветерана Великой Отечественной войны лежит в русле действий, которые выглядят издевательством над общей историей.

Антикоррупционный суд Армении планирует допросить 103-летнюю ветерана Великой Отечественной войны Розалию Абгарян по делу о нарушении предвыборного законодательства. Ветеран проходит свидетелем по делу сторонницы партии «Сильная Армения» Гоар Гумашян, которую обвиняют в незаконной благотворительности в период выборов.

Захарова подчеркнула, что этот шаг Еревана — часть череды событий, вызывающих глубокое недоумение. По её словам, в Армении уже были случаи, когда «суверенные» политики не осудили угрозы Владимира Зеленского в адрес Парада Победы, предпринимались попытки обелить нацистов, а также под надуманными предлогами под домашний арест помещали председателя Союза ветеранов республики.

«Теперь же переходящее на "демократические" европейские стандарты армянское правосудие добралось до Абгарян», — заявила дипломат, призвав армянские власти отказаться от этих планов и проявить уважение к подвигу ветеранов.