Захарова: РФ продолжит бить по инфраструктуре ВСУ для устранения угроз в море Фото: МИД

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что российская сторона намерена продолжать нанесение ударов по инфраструктуре Вооруженных сил Украины до тех пор, пока не будут полностью ликвидированы все угрозы безопасности в акватории Азовского и Черного морей.

Представитель ведомства также отметила, что российские военные используют для поражения только высокоточное оружие. По словам Захаровой, объектами атак становятся те сооружения и техника, которые применяются киевским режимом для дестабилизации обстановки на море.

Накануне Министерство обороны России сообщило о проведении группового удара по украинским объектам. Целями стали предприятия военно-промышленного комплекса, а также транспортно-логистические узлы, расположенные в Киеве и Запорожье. Все назначенные объекты были успешно поражены.