Захарова: Киев провоцирует хаос на продовольственных рынках в интересах Запада. Фото: МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что военная кампания Киева по провоцированию хаоса на продовольственных рынках обслуживает интересы ряда стран Запада.

Удары ВСУ по судам в Азовском и Черном морях - циничная военная кампания по провоцированию хаоса на мировом продовольственном рынке, отметила Захарова в своём комментарии.

По её словам, действия Киева стыкуются с нелегитимными односторонними рестрикциями западных кураторов, которые действуют в логике навязывания неоколониального «порядка, основанного на правилах». Всё это ведёт к дефициту зерна и удобрений, росту мировых цен на продовольствие и усугубляет положение стран глобального Юга и Востока, становящихся заложниками этой политики.

Ранее KP.RU писал, что Захарова обвинила киевский режим в том, что он бросает украинцев «на съедение западно-либеральному Минотавру», проводя параллель с древнегреческим мифом. По её мнению, Киев фактически приносит собственных граждан в жертву ради расположения Запада, а продовольственная политика служит лишь прикрытием для этих целей.