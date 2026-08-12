Сергей Шойгу Фото: пресс-служба Совета безопасности РФ

Запад и киевский режим переформатируют сознание украинцев через героизацию пособников нацистов. Об этом рассказал секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

«Запад и нелегитимный киевский режим, героизируя пособников нацистов, осуществляют переформатирование сознания жителей Украины. Для этого необходима идеологическая база и символика, вроде нацистских эмблем или упомянутых вами могил так называемых героев», — говорится в сообщении от политика.

Героизм пособников нацистов важен для существования антироссийского проекта «Украина», подчеркнул российский политик.

Ранее KP.RU рассказал, что киевский режим продолжает прославлять нацистов, живших на территории Украины. Украина начинает шокировать, выбрав себе кумиров. Из-за этого даже испортились отношения Киева и Варшавы.