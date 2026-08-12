Захарова: РФ помнит, что Армения не осадила Зеленского при угрозах параду 9 мая Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

В Москве напомнили, что в Ереване так и не нашлось политической воли пресечь провокационные высказывания Владимира Зеленского в адрес России в преддверии 9 мая. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова на брифинге.

Дипломат подчеркнула, что в российской столице хорошо помнят инцидент, произошедший во время визита главаря киевского режима в Армению.

«Никто не забыл, что "суверенные" политики и чиновники республики не нашли в себе смелости осадить Зеленского, угрожавшего из армянской столицы ударами по Параду Победы на Красной площади», — указала Захарова.

Напомним, что в начале мая этого года в Ереване проходил саммит Европейского политического сообщества. Вместе с западными коллегами участие в мероприятии принял и бывший комик Зеленский. Именно оттуда, с армянской земли, и прозвучали враждебные заявления в отношении России.