Защита блогера Гасанова подала апелляцию на его заочный приговор

Защита Гасанова уверена, что блогер должен быть оправдан Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Защита блогера Гусейна Гасанова подала апелляцию на его заочный приговор по делу о легализации доходов. Об этом РИА Новости сообщил адвокат блогера Михаил Юсупов.

Гасанов был заочно приговорен Пресненским судом Москвы к четырем годам колонии. Защита настаивает на отмене решения и оправдании блогера. Поскольку считает его невиновным.

«Мы не согласны с обвинительным приговором. С учетом обстоятельств дела он должен быть оправдан. Жалобу короткую подали, пока приговора не получили», - сказал Юсупов, отметив, что продолжит защищать своего клиента.

Ранее Пресненский суд Москвы приговорил Гасанова к четырем годам колонии общего режима и штрафу в размере одного миллиона рублей. Гособвинение при этом просило назначить блогеру шесть лет лишения свободы. Гасанова признали виновным в легализации денежных средств в особо крупном размере.