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НовостиОбщество12 августа 2026 13:35

Защита блогера Гасанова подала апелляцию на его заочный приговор

Защита Гасанова уверена, что блогер должен быть оправдан
Марк СОКОЛОВ
Защита Гасанова уверена, что блогер должен быть оправдан

Защита Гасанова уверена, что блогер должен быть оправдан

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Защита блогера Гусейна Гасанова подала апелляцию на его заочный приговор по делу о легализации доходов. Об этом РИА Новости сообщил адвокат блогера Михаил Юсупов.

Гасанов был заочно приговорен Пресненским судом Москвы к четырем годам колонии. Защита настаивает на отмене решения и оправдании блогера. Поскольку считает его невиновным.

«Мы не согласны с обвинительным приговором. С учетом обстоятельств дела он должен быть оправдан. Жалобу короткую подали, пока приговора не получили», - сказал Юсупов, отметив, что продолжит защищать своего клиента.

Ранее Пресненский суд Москвы приговорил Гасанова к четырем годам колонии общего режима и штрафу в размере одного миллиона рублей. Гособвинение при этом просило назначить блогеру шесть лет лишения свободы. Гасанова признали виновным в легализации денежных средств в особо крупном размере.