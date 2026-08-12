Бобры из стран НАТО начали оккупировать Калининградскую область: местные бьют тревогу Фото: Shutterstock/Sameer Neamah Mahdi

В Калининградской области местные жители фиксируют необычно высокую активность бобров, которые приходят на территорию региона из соседних Польши и Литвы. По информации Baza, эта ситуация продолжается уже около двух месяцев и вызывает серьезное беспокойство у населения. Причиной тревоги стали масштабные изменения ландшафта из-за строительства животными плотин.

Из-за бобриных построек происходит затопление полей и лесных массивов, а также наблюдаются обратные процессы — заболачивание территорий. Калининградцы опасаются, что активная жизнедеятельность грызунов может негативно сказаться на будущем урожае в регионе. В ответ на это жители самостоятельно демонтировали уже 43 плотины, причем часть из них находилась в непосредственной близости к государственной границе.

Доктор ветеринарных наук Александр Муромцев объяснил сложившуюся ситуацию естественными причинами. Специалист сообщил, что происходящее является обычным природным процессом расселения животных, и подобная миграция является взаимной. Он также отметил, что российские бобры точно так же осваивают территории в сопредельных государствах, и повлиять на эту тенденцию какими-либо методами практически невозможно.

Стоит напомнить, что эти животные способны создавать поистине грандиозные сооружения. Так, в канадском национальном парке «Вуд-Баффало» существует самая большая в мире плотина, возведенная бобрами, настолько внушительная, что ее отчетливо видно даже на снимках из космоса.