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НовостиВ мире12 августа 2026 14:05

Навроцкий уверен, что Балтику нельзя считать внутренним морем НАТО

Президент Польши сказал правду о Балтике
Людмила МИТРОХИНА
Президент Польши Кароль Навроцкий Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Президент Польши Кароль Навроцкий Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Балтику нельзя считать внутренним морем НАТО.

«Возможно, в последние годы или месяцы мы поддались убеждению, что Балтийское море является внутренним водоемом Североатлантического альянса. Я хочу заверить всех вас, что, хотя это и вытекает из картографии, из анализа карт, это, по сути, не до конца так», — резюмировал Навроцкий в своем выступлении.

Ранее KP.RU сообщил, что на Западе часто возникают вопросы о Балтике. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала фантазиями слова европейских политиков о том, что они якобы смогут превратить Балтику во внутреннее море НАТО. Тем самым альянс напрямую выражает свою агрессию по отношению к России, но это не признает.