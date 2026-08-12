Забрала все деньги и попросила ее не искать: 19-летняя россиянка внезапно улетела в Таиланд и исчезла

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19-летняя студентка из Нижнего Новгорода Анна пропала после поездки в Таиланд, куда она отправилась в поисках своей мечты. Родители девушки опасаются, что она стала жертвой рабства. Об этом сообщает новостной канал Mash.

По сведениям канала, Анна училась по специальности геодезист. Она всегда бережно относилась к деньгам, постоянно собирая их на накопительном счете. Из своих сбережений она даже одолжила брату 350 тысяч рублей. Однако в середине мая девушка неожиданно попросила вернуть долг. Она собрала все имеющиеся у нее финансы и отправилась в Азию.

«Через несколько дней мама получила сообщение: со мной всё хорошо, меня не похитили, иду за мечтой, так что не ищите. Дочернего наказа родители ослушались и подали заявление в полицию», - следует из публикации.

Хотя следователи отказали в возбуждении дела, семье удалось самостоятельно выяснить некоторые детали передвижений Ани. 19 мая она вылетела в Китай, а через два дня уже была на территории Таиланда. Родственники уверены, что девушку могли похитить. По их словам, она была хороша в учебе, не ссорилась ни с кем и имела особую связь с братом, которому все время рассказывала о своих переживаниях.

Ситуация обострилась на прошлых выходных, когда на границе с Мьянмой была обнаружена истощенная 19-летняя россиянка со следами избиений. Однако выяснилось, что эта девушка - не Анна. Брат исчезнувшей подтвердил, что найденная студентка не его сестра.

Ранее KP.RU писал, что наконец разрешилось дело с исчезновением юных россиян Дианы и Романа Назимовых в Таиланде. Оказалось, что их убили местные бандиты. Тела жертв уже доставили в РФ родителям.