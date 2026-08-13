В России вырос интерес к вакансиям с удаленной работой

Интернет-трафик россиян на сайты для поиска удаленной работы и фриланса за год вырос. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Интернет-трафик россиян на сайты для поиска удаленной работы и фриланса за год вырос на 15%. Об этом говорится в совместном исследовании МегаФона и hh.ru.

Одновременно стало больше резюме с запросом на дистанционный формат. В июне-июле их число оказалось на 13% выше прошлогоднего показателя, а доля в общем объеме резюме достигла 15%.

Сильнее всего интерес к удаленке вырос в регионах Сибири и Северо-Запада. В Кемеровской области трафик на профильные сайты увеличился в 5,6 раза, в Ненецком автономном округе — в 2,5 раза, а в Коми — в 2,1 раза. Для сравнения, в Москве рост составил 31%, в Санкт-Петербурге — 19%.

Самым активным месяцем стал апрель: тогда трафик был на 35% выше среднего. В течение недели пик приходится на среду. Мужчины заходят на сайты удаленной работы на 31% чаще женщин, а самую большую группу аудитории составляют россияне от 35 до 44 лет — 38%.

При этом среди резюме на удаленку лидируют соискатели в возрасте 31-40 лет — на них приходится 37%. Еще 36% составляют кандидаты от 19 до 30 лет. Чаще всего дистанционный формат ищут менеджеры по продажам и работе с клиентами, программисты, руководители проектов, дизайнеры и администраторы.

Интерес соискателей растет на фоне небольшого снижения предложения. Летом 2026 года доля удаленных вакансий составила 5% против 6% в начале года. При этом желаемая зарплата при работе из дома достигла 82,6 тысячи рублей, а в офисе — 77,9 тысячи.

Тем временем в Госдуме предложили дать некоторым категориям россиян право минимум один день в неделю работать удаленно или по гибкому графику. Инициатива касается в том числе многодетных и одиноких родителей, а также граждан, ухаживающих за инвалидами I группы. Работодатель должен будет рассмотреть такое заявление в течение трех дней.