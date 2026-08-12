Онколог раскрыл, что поможет спастись от опасного рака кожи

Снизить риск помогает защита от солнца и регулярный осмотр кожи. Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom

Меланома остается одним из самых опасных видов рака кожи, однако раннее выявление значительно повышает шансы на успешное лечение. Врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин рассказал, почему растет заболеваемость и как снизить риск. Об этом пишет «Царьград».

«Люди стали более мобильные и, в общем-то, думают в первую очередь о том, как получить красивый бронзовый загар, а не очень понимают вред Солнца. Поэтому это один из основных факторов», – заявил Черемушкин.

Главным фактором риска остается ультрафиолетовое излучение, особенно солнечные ожоги, полученные в детстве и подростковом возрасте. Дополнительное значение может иметь хроническое повреждение кожи, однако прямых доказательств того, что татуировки сами по себе вызывают меланому, пока нет.

Снизить риск помогает защита от солнца и регулярный осмотр кожи. При подозрительных изменениях необходимо обратиться к специалисту, поскольку на ранней стадии меланома зачастую успешно лечится хирургически.

Ранее дерматоонколог Елена Цой объяснила, как врачи распознают меланому. Ряд признаков помогают заподозрить возможное злокачественное изменение кожи.