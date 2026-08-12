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НовостиПолитика12 августа 2026 14:17

МИД РФ: действия ЕЭС по проверке «теневого флота» не имеют правовой основы

Дипведомство РФ заявило о необоснованности действий ЕС в отношении гражданских судов
Анна АДАМАЙТЕС
МИД РФ: действия ЕС по проверке «теневого флота» не имеют правовой основы

МИД РФ: действия ЕС по проверке «теневого флота» не имеют правовой основы

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Министерство иностранных дел России заявило 12 августа, в среду, что проверки судов на их принадлежность к так называемому «теневому флоту», проводимые представителями ЕС, не поддаются какому-либо правовому обоснованию.

Ведомство в своём заявлении подчеркнуло, что «проверка флага», хоть и допускается морским правом, используется лишь как прикрытие для политического давления и реализации односторонних мер, которые Брюссель навязывает международному сообществу.

МИД РФ также указало, что любые внутренние решения ЕС не могут отменять базовые свободы, гарантированные Конвенцией ООН по морскому праву. Москва настаивает на недопустимости произвольных ограничений в отношении судоходства.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова неоднократно заявляла: категория «теневой флот» была выдумана в Евросоюзе и не существует в международном морском праве, а причисление судов к этому понятию нарушает Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года.