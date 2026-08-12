Владимир Путин присвоил Валерии Ланской звание заслуженной артистки

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин присвоил актрисе Валерии Ланской звание заслуженной артистки РФ. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном на официальном портале правовых актов.

Ланская работает в московском «Театре на Трубной». Ее имя указано в перечне деятелей культуры, которым присвоены почетные звания.

«Присвоить почетное звание "Заслуженный артист Российской Федерации" Ланской Валерии Александровне, артистке государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Театр на Трубной"», — говорится в документе.

До этого Путин наградил медалями «За заслуги в культуре и искусстве» актрис Наталию Селезневу и Марину Зудину. Награду также получил продюсер Сергей Пудовкин. Кроме того, актеру Алексею Маклакову присвоили звание заслуженного артиста России, а поэтессе Ларисе Рубальской — народного артиста РФ.