«Как часть общего списка»: в ISU объяснили судьбу Мишиной и Степановой на стартах в Японии

Александра Степанова и Иван Букин. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В пресс-службе Международного союза конькобежцев (ISU) разъяснили порядок включения российских фигуристов, выступающих в нейтральном статусе, в официальные заявки на соревнования, пишет РИА Новости. Там подчеркнули, что такие спортсмены объявляются перед каждым отдельным турниром как часть общего списка участников — наравне со всеми остальными, сообщает "КП-Спорт".

Поводом для уточнения послужил вопрос журналистов о судьбе спортивной пары Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, а также танцевального дуэта Александры Степановой и Ивана Букина. Эти фигуристы не попали в заявку сборной России для участия в турнире серии «Челленджер» в Японии, однако, как пояснили в ISU, решение по их нейтральному статусу ещё не вынесено — они будут рассматриваться в общем порядке. В организации ответили, что информация о допуске конкретных спортсменов появляется в момент публикации полных списков участников по каждому виду соревнований.

Напомним, что с сезона-2026/27 ISU допустил российских и белорусских спортсменов до международных стартов при условии выступления в нейтральном статусе — без флага, гимна и национальной символики. Турнир Kinoshita Group Cup в Токио, запланированный на 4–6 сентября, станет для многих российских фигуристов первым международным стартом после почти четырёхлетнего перерыва.

Российские фигуристы были отстранены от турниров под эгидой ISU весной 2022 года, исключение делалось только для квалификационных стартов к Олимпиаде-2026. В июне 2026 года ISU принял решение о возвращении россиян на международную арену с сезона-2026/27, но при этом нейтральный статус присваивается индивидуально для каждого турнира. На текущий момент нейтральный статус уже получили 43 российских фигуриста, включая одиночников. Однако, по данным источника «Матч ТВ», у ISU имеются вопросы именно к российским спортивным парам — Мишиной и Галлямову, а также Бойковой и Козловскому, что может затруднить получение ими нейтрального статуса. В то же время на турнир в Токио уже заявлены три пары: Бойкова/Козловский, Чикмарева/Янченков и Мухортова/Евгеньев, а в танцах на льду — Кагановская/Некрасов, Миронова/Устенко и Пасечник/Чиризано. Глава Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе ранее отмечал, что процесс допуска идёт поэтапно и требует терпения со стороны спортсменов и федерации.

Ранее "КП-Спорт" писал о том, что ISU объявил правила выхода российских фигуристов в нейтральном статусе, а также о том, что у Мишиной и Бойковой могут возникнуть проблемы с нейтральным статусом и о том, что Валиева и Трусова получили нейтральный статус ISU.