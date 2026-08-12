Лицо отекло, дышать стало невозможно: российская туристка попробовала кумыс и едва не умерла

Российская туристка едва не умерла в Казахстане после дегустации кумыса. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

Российская туристка едва не умерла в Казахстане после дегустации кумыса. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Москвички Ярослава и Рената решили попробовать традиционный казахский напиток в местном ресторане. Уже через несколько минут после нескольких глотков у обеих начало отекать лицо, появилось покалывание в горле и стало тяжело дышать.

Сестры успели добежать до соседней аптеки и принять антигистаминные препараты. Ярославе вскоре стало легче, однако состояние Ренаты продолжило ухудшаться. Девушка периодически переставала дышать, а по ее телу пошла сыпь. Местные жители вызвали скорую помощь.

Медикам удалось купировать симптомы отека Квинке до того, как состояние россиянки стало критическим. По словам девушек, врачи диагностировали у них острую аллергию на кумыс. При этом раньше подобной реакции на другие кисломолочные продукты у сестер не было. Им рекомендовали еще несколько дней принимать препараты от аллергии.

Ранее артистка цирка Екатерина Запашная едва не умерла во время отдыха в Севастополе. У нее внезапно началась сильная аллергическая реакция, после чего женщину госпитализировали в реанимацию. Врачи диагностировали отек Квинке, однако определить причину аллергии сразу не удалось.