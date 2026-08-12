У саудовской принцессы в Каннах похитили украшения и вещи на €500 тысяч Фото: Shutterstock.

В Каннах обокрали дом саудовской принцессы, похитители вынести ювелирные украшения и предметы роскоши на сумму около 500 тысяч евро. Об этом сообщает телеканал TF1 со ссылкой на источник.

По предварительным данным, воры проникли в здание ночью. Хозяйка дома в момент кражи отсутствовала, поэтому с преступниками не столкнулась. Когда именно обнаружили пропажу, не уточняется. Среди похищенного — дорогие изделия из кожи и драгоценности. Полный перечень украденных вещей не раскрывается. Имя принцессы также источник не назвал.

Полиция пока не установила личности подозреваемых. Основным источником информации станут записи камер наблюдения — с их помощью следователи рассчитывают восстановить перемещения злоумышленников.

Ранее KP.RU писал, что во Франции в музее ювелирного дела Лалик в Винжен-сюр-Модер произошла крупная кража на сумму около 4 млн евро. Злоумышленники похитили не менее 20 ювелирных изделий. Ограбление случилось утром, сигнализация сработала, но воров задержать не удалось, полицию вызвала прибывшая на работу уборщица.