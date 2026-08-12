МО: войска РФ поразили в порту Черноморска резервуары с ГСМ Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Российские войска атаковали резервуары с ГСМ и объекты портовой инфраструктуры в Черноморске, используемые ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны России во время ежедневной сводки.

«В порту Черноморск – резервуары с ГСМ и объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения», — говорится в сообщении Минобороны РФ в официальном канале в «Максе».

Нужно отметить, что российские военные наносят удары по ВПК Украины в ответ на террористические атаки киевского режима. В военном ведомстве РФ подчеркнули: число подобных ударов будет наращиваться. Военные РФ атакуют только военные и околовоенные объекты. А вот Киев стремится нанести удар по мирным жителям, чтобы добиться большего количества жертв.