В ФРГ допустили, что Украина устроила провокацию в Лейпциге под чужим флагом

Киев мог организовать операцию в Лейпциге, чтобы убедить немцев в дальнейшей поддержке Украины. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Немецкие следователи допускают, что Украина могла провести операцию под чужим флагом в аэропорту Лейпциг/Галле, чтобы дискредитировать Россию. Об этом пишет Die Zeit со ссылкой на собственные источники.

Такую версию рассматривают специалисты Федерального ведомства по уголовным делам и МВД Германии. По их оценке, предполагаемая атака могла быть организована иностранным государством.

Следователи не исключают, что за ней могла стоять украинская сторона, имеющая большой опыт работы с беспилотниками. В таком случае акция должна была выглядеть как российская операция и убедить жителей Германии в необходимости дальнейшей поддержки Киева.

На этом фоне Генпрокуратура ФРГ ранее предъявила обвинения украинцу, подозреваемому в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток». В Германии действия фигуранта квалифицировали в том числе как военное преступление. Немецкие правоохранители заявляли, что установили всех участников диверсионной группы, все они являются гражданами Украины.